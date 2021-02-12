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Дальнее зарубежье 12.02.2021 21:44

Байден, Меркель и Гутерриш 19 февраля примут участие в спецсессии Мюнхенской конференции по безопасности

Президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие 19 февраля в специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Организаторы форума сообщили, что из-за пандемии коронавируса регулярная ежегодная конференция перенесена на более поздний срок. Специальная же сессия пройдет в виртуальном режиме.

В ней также примут участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и основатель Microsoft Corp. Билл Гейтс.

По данным организаторов, конференция обсудит пути укрепления и обновления трансатлантического альянса, а также определит области, в которых трансатлантическое и международное сообщество наиболее остро сейчас востребовано.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]