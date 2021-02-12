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Туризм 12.02.2021 17:32

Около 86% гостиниц Стамбула получили сертификаты безопасности от коронавируса

Большинство объектов размещения в Стамбуле соблюдают противоэпидемиологические меры безопасности, сертификаты в преддверии весенне-летнего сезона получили более тысячи гостиниц, сообщает агентство Anadolu.

Прошлым летом министерство туризма Турции в связи с коронавирусом разработало перечень строгих требований к отелям с числом номеров больше 50, без выполнения которых они не могут открыться. Отели, которые соответствуют этим условиям, получают сертификаты безопасности - Safe Tourism Certificate. С 1 января 2021 года сертификацию должны проходить гостиницы с номерным фондом от 30 комнат.

"1028 объектов размещения Стамбула принимают меры безопасности против коронавируса. Таким образом, 86% гостиниц города прошли сертификацию на соответствие требованиям Минтуризма Турции", - пишет издание со ссылкой на губернатора Стамбула.

Как отмечает агентство, 148 объектов размещения города или 14% прекратили свою деятельность, а еще шесть были закрыты в связи с несоблюдением противоэпидемиологических требований. Еще 13 гостиниц с номерным фондом менее тридцати комнат освобождены от сертификации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ГОСТИНИЦЫ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]