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Финансы 12.02.2021 17:38

НДЦ Азербайджана ведет переговоры с Clearstream и Raiffeisen Bank International, откроет счет в Банке Грузии

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана работает над установлением отношений с зарубежными депозитарными организациями и глобальными кастодианами, отмечается в сообщении НДЦ.

«Для обеспечения доступа на зарубежные рынки НДЦ ведет двусторонние переговоры с Clearstream, международной депозитарной организацией, об открытии номинального депозитного счета в этой организации. Также начались переговоры с иностранным хранителем, Raiffeisen Bank International, об открытии номинального счета», - говорится в сообщении.

НДЦ отмечает, что открытие зарубежных счетов в таких организациях, как Clearstream и Raiffeisen Bank International, предоставит азербайджанским инвесторам доступ к международным рынкам через более надежную платформу, а также косвенно будет способствовать развитию местного финансового рынка в целом.

«Также одной из основных целей является расширение рабочих отношений с иностранными депозитариями, включая открытие номинального текущего счета для НДЦ в Центральном депозитарии Турции. В то же время иностранные депозитарии и банки-кастодианы принимают меры по открытию номинальных сберегательных счетов в центральном депозитарии. В этой связи двусторонние переговоры НДЦ с Банком Грузии об открытии счета в грузинском банке дали положительные результаты. В качестве заключительного шага ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение об открытии счета», - говорится в сообщении.

А.Мамедов

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Тэги: НДЦ, СВЯЗИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]