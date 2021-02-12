НДЦ Азербайджана ведет переговоры с Clearstream и Raiffeisen Bank International, откроет счет в Банке Грузии

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана работает над установлением отношений с зарубежными депозитарными организациями и глобальными кастодианами, отмечается в сообщении НДЦ.
«Для обеспечения доступа на зарубежные рынки НДЦ ведет двусторонние переговоры с Clearstream, международной депозитарной организацией, об открытии номинального депозитного счета в этой организации. Также начались переговоры с иностранным хранителем, Raiffeisen Bank International, об открытии номинального счета», - говорится в сообщении.
НДЦ отмечает, что открытие зарубежных счетов в таких организациях, как Clearstream и Raiffeisen Bank International, предоставит азербайджанским инвесторам доступ к международным рынкам через более надежную платформу, а также косвенно будет способствовать развитию местного финансового рынка в целом.
«Также одной из основных целей является расширение рабочих отношений с иностранными депозитариями, включая открытие номинального текущего счета для НДЦ в Центральном депозитарии Турции. В то же время иностранные депозитарии и банки-кастодианы принимают меры по открытию номинальных сберегательных счетов в центральном депозитарии. В этой связи двусторонние переговоры НДЦ с Банком Грузии об открытии счета в грузинском банке дали положительные результаты. В качестве заключительного шага ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение об открытии счета», - говорится в сообщении.
А.Мамедов
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