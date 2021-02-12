В ЕС считают, что отношения с РФ находятся на нижней отметке

В Евросоюзе отмечают низкий уровень отношений с Россией, но считают важным представлять видение Москвы.
"Мы приняли к сведению цитату господина Лаврова, мы также приняли к сведению объяснения Кремля по этой теме. Но не важно, что он сказал, не важно, что Кремль попытался исправить это или дать обратный ход, главное в том, что нынешнее состояние отношений между союзом и Россией плохое. Оно явно на нижней отметке. Господин Боррель четко заявил об этом в Москве", - заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.
По его словам, важно представлять, как российская сторона видит эти отношения с Евросоюзом. Чтобы понять, готова ли она изменить эту тенденцию и как намерена конфигурировать свои отношения с ЕС, в Брюсселе исходят из непосредственных результатов визита главы дипломатии ЕС в Москву, а "не полагаются на заявления или комментарии в прессе".
Стано сказал, что для формирования отношений с Россией Евросоюз намерен опираться на ряд принципов. "Мы хотим строить наши отношения на ценностях, на наших интересах, на уважении международного права, впрочем, при уважении принятых по международному праву обязательств перед международными организациями... И мы придаем значение принципу добрососедских отношений", - пояснил пресс-секретарь главы европейской дипломатии.
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха
Генпрокурор Азербайджана обсудит в Турции вопросы двухстороннего сотрудничества
Переработка Роснефти в 2020г снизилась на 5,7% - до 104 млн т
Цены на нефть перешли к росту, могут завершить неделю подъемом, Brent - $61,5 за баррель
Orlen Lietuva выплатила 152 тыс. евро за утечку нефти в Бутинге, окончательный ущерб не подсчитан
Около 86% гостиниц Стамбула получили сертификаты безопасности от коронавируса
COVID-19 привел к росту в январе продаж фармпродукции в Азербайджане на 40,1%
В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств