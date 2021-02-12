В ЕС считают, что отношения с РФ находятся на нижней отметке

В Евросоюзе отмечают низкий уровень отношений с Россией, но считают важным представлять видение Москвы.

"Мы приняли к сведению цитату господина Лаврова, мы также приняли к сведению объяснения Кремля по этой теме. Но не важно, что он сказал, не важно, что Кремль попытался исправить это или дать обратный ход, главное в том, что нынешнее состояние отношений между союзом и Россией плохое. Оно явно на нижней отметке. Господин Боррель четко заявил об этом в Москве", - заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

По его словам, важно представлять, как российская сторона видит эти отношения с Евросоюзом. Чтобы понять, готова ли она изменить эту тенденцию и как намерена конфигурировать свои отношения с ЕС, в Брюсселе исходят из непосредственных результатов визита главы дипломатии ЕС в Москву, а "не полагаются на заявления или комментарии в прессе".

Стано сказал, что для формирования отношений с Россией Евросоюз намерен опираться на ряд принципов. "Мы хотим строить наши отношения на ценностях, на наших интересах, на уважении международного права, впрочем, при уважении принятых по международному праву обязательств перед международными организациями... И мы придаем значение принципу добрососедских отношений", - пояснил пресс-секретарь главы европейской дипломатии.