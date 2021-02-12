Власти Молдавии могут ужесточить ограничительные меры из-за роста случаев COVID-19

И.о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой не исключает ужесточения ограничений в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.

"В последние дни наметилась тревожная тенденция роста количества случаев заражения. Если число заражений продолжит расти, я боюсь, что нам придется вернуться к определенным ограничениям, чтобы противостоять увеличению новых случаев заражения. Это будут непростые решения, но нам придется предпринять радикальные действия", - сказал Чокой на заседании правительства в пятницу.

Чокой подчеркнул, что решение об ограничениях может быть принято уже не следующей неделе, на заседании правительственной комиссии по общественному здравоохранению.

И.о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык также заявила, что в последние десять дней отмечается рост заражений COVID-19, а также тяжелых случаев заболевания и смертей среди инфицированных.

"Наше главное опасение заключается в том, что на прошлой неделе у нас было 30%-ое увеличение заболеваемости, а на этой неделе рост составил еще 20%. Количество случаев тяжелых форм болезни увеличилось на 30%. Это большая нагрузка для медицинской системы. Возможности госпитализации сокращаются. Мы вводим еще 130 коек в Кишиневе. Институт фтизиопневмологии вновь открывается для больных COVID-19. Число смертей увеличилось на 20% по сравнению с предыдущими неделями", - сказала она.

Накануне в Молдавии было зарегистрировано 993 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой показатель с начала 2021 года. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране составляет 167 546, скончались 3 607 пациентов с коронавирусом.