Во Франции рекомендуют переболевшим COVID-19 ограничиться одной дозой вакцины

Управление по вопросам здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало лицам, переболевшим коронавирусом COVID-19, делать только одну прививку против вируса из-за уже имеющегося иммунитета к болезни.

"HAS предлагает только одну дозу людям, которые были инфицированы SARS-CoV-2, независимо от продолжительности инфекции. Таким образом, разовая доза вакцины станет напоминанием для иммунной системы", - говорится в заявлении на сайте управления.

Медики отметили, что интервал между заражением COVID-19 и вакцинацией должен составлять от трех до шести месяцев.

Всего за время пандемии во Франции выявили более 3, 4 млн случаев коронавируса, более 80, 8 тыс. заболевших им скончались.