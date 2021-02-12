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Дальнее зарубежье 12.02.2021 21:37

Во Франции рекомендуют переболевшим COVID-19 ограничиться одной дозой вакцины

Управление по вопросам здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало лицам, переболевшим коронавирусом COVID-19, делать только одну прививку против вируса из-за уже имеющегося иммунитета к болезни.

"HAS предлагает только одну дозу людям, которые были инфицированы SARS-CoV-2, независимо от продолжительности инфекции. Таким образом, разовая доза вакцины станет напоминанием для иммунной системы", - говорится в заявлении на сайте управления.

Медики отметили, что интервал между заражением COVID-19 и вакцинацией должен составлять от трех до шести месяцев.

Всего за время пандемии во Франции выявили более 3, 4 млн случаев коронавируса, более 80, 8 тыс. заболевших им скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]