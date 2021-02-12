Более 10 человек погибли в результате взрыва на заводе в Индии

Не менее 11 человек погибли, еще 36 получили ранения и травмы в пятницу в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в индийском городе Вирудунагар (штат Тамилнад), сообщает издание Times of India.
По данным издания, взрыв произошел во время смешивания химических материалов.
Пострадавшие доставлены в больницу.
На месте инцидента работают 10 пожарных команд.
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