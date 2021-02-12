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Происшествия 12.02.2021 20:45

Более 10 человек погибли в результате взрыва на заводе в Индии

Не менее 11 человек погибли, еще 36 получили ранения и травмы в пятницу в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в индийском городе Вирудунагар (штат Тамилнад), сообщает издание Times of India.

По данным издания, взрыв произошел во время смешивания химических материалов.

Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте инцидента работают 10 пожарных команд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]