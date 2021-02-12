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Дальнее зарубежье 12.02.2021 22:27

Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

Совет министров Италии принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и распространением новых штаммов COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ.

О продлении запрета на перемещение между регионами Италии до 25 февраля объявил уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте.

Кроме того, с воскресенья эпидемиологической обстановке в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино будет присвоен "оранжевый уровень". Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи.

Остальные регионы Италии остаются в "желтой" зоне: бары и рестораны открыты для посещения до 18:00 местного времени, ночью в стране действует комендантский час.

С начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано почти 2,7 млн случаев заражения инфекцией. Более 93 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, 2,2 млн переболели и полностью вылечились.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]