В Казахстане за два дня у двух самолетов Qazaq Air лопнули шасси

В Казахстане у двух самолетов авиакомпании Qazaq Air лопнуло колесо шасси. В пятницу в Нур-Султане это произошло при взлете, в субботу в Алма-Ате - при посадке.
Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил агентству "Интерфакс", что у самолета, прилетевшего в Алма-Ату из Нур-Султана утром 13 февраля, разрушены оба пневматика правой стойки шасси. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Самолет остается на взлетно-посадочной полосе, на месте работают инженеры.
Кроме того, накануне произошел еще один авиаинцидент с самолетом компании Qazaq Air.
В минувшую пятницу в 23:20 был прерван взлет воздушного судна сообщением Нур-Султан - Шымкент из-за лопнувшей покрышки переднего шасси. Пробег составил 700 метров, воздушное судно было отбуксировано на стоянку, говорится в сообщении Комитета гражданской авиации, распространенном в субботу.
По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Азербайджану переданы останки 7 тел азербайджанских граждан, без вести пропавших во время I карабахской войны - Госкомиссия
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха
Генпрокурор Азербайджана обсудит в Турции вопросы двухстороннего сотрудничества
МАУ планирует со 2 апреля возобновить полеты по маршруту Киев-Баку-Киев
Совокупный объем страховых выплат в связи с пандемией COVID-19 превысит оценку в $107 млрд - Brit
Глава Бундесбанка предупредил об ускорении инфляции в ФРГ в 2021г
Житель Теннесси завещал своей собаке $5 млн
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн - университет Хопкинса
Экспорт шотландского виски в 2020 году достиг минимума за 10 лет
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств