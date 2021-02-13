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Регион 13.02.2021 11:50

В Казахстане за два дня у двух самолетов Qazaq Air лопнули шасси

В Казахстане у двух самолетов авиакомпании Qazaq Air лопнуло колесо шасси. В пятницу в Нур-Султане это произошло при взлете, в субботу в Алма-Ате - при посадке.

Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил агентству "Интерфакс", что у самолета, прилетевшего в Алма-Ату из Нур-Султана утром 13 февраля, разрушены оба пневматика правой стойки шасси. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Самолет остается на взлетно-посадочной полосе, на месте работают инженеры.

Кроме того, накануне произошел еще один авиаинцидент с самолетом компании Qazaq Air.

В минувшую пятницу в 23:20 был прерван взлет воздушного судна сообщением Нур-Султан - Шымкент из-за лопнувшей покрышки переднего шасси. Пробег составил 700 метров, воздушное судно было отбуксировано на стоянку, говорится в сообщении Комитета гражданской авиации, распространенном в субботу.

По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ШАССИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]