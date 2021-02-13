Суточный прирост заражений COVID-19 увеличивается в Грузии, общее число превысило 265 тыс. случаев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 535 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 265 тыс. 200, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 507 новых больных за сутки.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 343 человек, за минувшие сутки скончалось еще семь человек.
Число выздоровевших составляет 257 тыс. 441 человек.
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