Минобороны Украины поделилось идеями парада на День независимости, на который планируют пригласить генсека НАТО

В Министерстве обороны Украины обсудили идеи и предложения по проведению парада по случаю 30-летия независимости Украины.
Предусматривается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом, также может быть проведен речной парад над Днепром.
"По предварительному замыслу, для парада планируется привлечь 27 парадных расчетов, общей численностью более 4000 человек. Из них 19 парадных расчетов составят Вооруженные силы Украины, 8 "коробок" - от других составляющих сектора безопасности и обороны. Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом", - отмечается в сообщении.
Кроме того, предложено привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50-ти летательных аппаратов.
"Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА "Байрактар", - отметили в Минобороны.
На Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ.
Демонстрационные мероприятия военно-морских сил пройдут в городе Одесса, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.
На нынешний парад планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Учредительное совещание по подготовке к параду войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины Игоря Старобинского и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука.
"Это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения Вооруженных сил Украины, которые планируется привлечь к участию в параде войск к тридцатилетнему юбилею Независимости, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля", - отмечается в сообщении.
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