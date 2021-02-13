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Регион 13.02.2021 15:00

Массовое ДТП с участием 17 автомобилей и автобуса произошло на Кубани

Автоавария с участием 17 автомобилей и автобуса произошла в субботу утром в Северском районе Краснодарского края, один человек пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"Авария произошла около 9:30 мск в районе станицы Северская на федеральной трассе А-146 при повороте к хутору Свободный. Столкнулись 17 автомобилей - четыре грузовика, 12 легковых машин и один рейсовый автобус", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, с места происшествия с травмами госпитализирован один человек - водитель легкового автомобиля.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стали несоблюдение водителями правил управления транспортными средствами в сложных метеоусловиях. В ночь на субботу на Кубани резко похолодало, выпал снег, на дорогах местами образовалась наледь.

"Движение по федеральной трассе было затруднено, однако в настоящее время проезд восстановлен в обоих направлениях", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в ДТП попали 16 автомобилей, включая рейсовый автобус, который следовал из города Гулькевичи в Геленджик. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]