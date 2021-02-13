Массовое ДТП с участием 17 автомобилей и автобуса произошло на Кубани

Автоавария с участием 17 автомобилей и автобуса произошла в субботу утром в Северском районе Краснодарского края, один человек пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
"Авария произошла около 9:30 мск в районе станицы Северская на федеральной трассе А-146 при повороте к хутору Свободный. Столкнулись 17 автомобилей - четыре грузовика, 12 легковых машин и один рейсовый автобус", - сказал собеседник агентства.
По данным МВД, с места происшествия с травмами госпитализирован один человек - водитель легкового автомобиля.
Причиной ДТП, по предварительным данным, стали несоблюдение водителями правил управления транспортными средствами в сложных метеоусловиях. В ночь на субботу на Кубани резко похолодало, выпал снег, на дорогах местами образовалась наледь.
"Движение по федеральной трассе было затруднено, однако в настоящее время проезд восстановлен в обоих направлениях", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в ДТП попали 16 автомобилей, включая рейсовый автобус, который следовал из города Гулькевичи в Геленджик. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
Азербайджану переданы останки 7 тел азербайджанских граждан, без вести пропавших во время I карабахской войны - Госкомиссия
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха
Генпрокурор Азербайджана обсудит в Турции вопросы двухстороннего сотрудничества
Президент Алиев утвердил положение об инфосистеме «Электронное водное хозяйство»
МАУ планирует со 2 апреля возобновить полеты по маршруту Киев-Баку-Киев
Совокупный объем страховых выплат в связи с пандемией COVID-19 превысит оценку в $107 млрд - Brit
В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств