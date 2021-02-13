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Дальнее зарубежье 13.02.2021 15:20

Чешская оружейная компания CZG покупает американскую Colt

Чешская оружейная компания CZG-Ceska zbrojovka Group SE покупает производителя оружия американскую Colt`s Manufacturing Company LLC.

CZG приобретет 100% материнской компании Colt`s Manufacturing - Colt Holding Co., а также канадское подразделение Colt`s. Сделка будет оплачена денежными средствами в размере $220 млн, а также 1,099 млн новых акций CZG.

"Этот стратегический шаг даст CZG крупные производственные мощности в США и Канаде, а также существенно расширит ее клиентскую базу", - говорится в пресс-релизе чешской компании.

Colt - один из ведущих мировых разработчиков и производителей огнестрельного оружия. Компания является поставщиком вооруженных сил, а также правоохранительных органов США и других стран мира уже более 175 лет.

Объединение CZG, в портфеле которой такие бренды как CZ (Ceska Zbrojovka), Dan Wesson и Brno Rifles, с Colt создаст компанию с годовой выручкой более $500 млн.

Чешская компания рассчитывает закрыть сделку во втором квартале 2021 года.

Цена акций CZG в пятницу составила 372 чешских кроны. Таким образом, компания заплатит Colt порядка 408 млн крон ($19 млн) в виде акций.

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Тэги: ЧЕХИЯ, США, ОРУЖИЕ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]