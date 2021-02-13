Чешская оружейная компания CZG покупает американскую Colt

Чешская оружейная компания CZG-Ceska zbrojovka Group SE покупает производителя оружия американскую Colt`s Manufacturing Company LLC.

CZG приобретет 100% материнской компании Colt`s Manufacturing - Colt Holding Co., а также канадское подразделение Colt`s. Сделка будет оплачена денежными средствами в размере $220 млн, а также 1,099 млн новых акций CZG.

"Этот стратегический шаг даст CZG крупные производственные мощности в США и Канаде, а также существенно расширит ее клиентскую базу", - говорится в пресс-релизе чешской компании.

Colt - один из ведущих мировых разработчиков и производителей огнестрельного оружия. Компания является поставщиком вооруженных сил, а также правоохранительных органов США и других стран мира уже более 175 лет.

Объединение CZG, в портфеле которой такие бренды как CZ (Ceska Zbrojovka), Dan Wesson и Brno Rifles, с Colt создаст компанию с годовой выручкой более $500 млн.

Чешская компания рассчитывает закрыть сделку во втором квартале 2021 года.

Цена акций CZG в пятницу составила 372 чешских кроны. Таким образом, компания заплатит Colt порядка 408 млн крон ($19 млн) в виде акций.