В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества

Японский министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото по совместительству займет пост министра по проблемам одиночества. Такое решение принял премьер-министр Японии Йосихидэ Суга, сообщает Nikkei.
Проблема одиночества и без того остро стоящая в японском обществе, стала еще заметнее во время пандемии коронавируса.
Недавнее исследование показало, что в 2020 году был зафиксирован рост числа самоубийств, после того как в течение десятилетий эти цифры падали. Основной рост замечен среди женщин (показатель вырос на 14,5%).
Суга заявил на совещании, что женщины страдают от одиночества и изоляции сильнее, чем мужчины. Аналитики отмечают, что женщины в Японии работают, в основном в сфере услуг и торговли. А потому они больше всего рискуют потерять работу из-за пандемии. Кроме того на них ложится работа по дому и присмотру за детьми.
Число самоубийств среди женщин в 2020 году выросло до 6976, в то время как среди мужчин этот показатель продолжил снижаться. Кроме того зарегистрировано 440 самоубийств среди школьников - по данным на ноябрь, это самое высокое число с 1980 года.
В Японии долгое время обращение за помощью к психологам считалось чем-то постыдным, но в 2003 году было зафиксировано рекордное число суицидов (34 427), после чего была разработана специальная программа помощи населению.
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