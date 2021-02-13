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Дальнее зарубежье 13.02.2021 21:40

Россия выдала Италии рэкетира

Россия выдала Италии рэкетира, обложившего в Венеции данью таксистов и транспортников - работников молдавской фирмы.

"Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство", - сообщили в надзорном ведомстве.

По его данным, с 2002 года по 2011 годы Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа.

В ведомстве отметили, что "она была создана на принципах сплоченности, строгой иерархии и распределения ролей среди участников, действовавшей на территории нескольких государств, в том числе Италии, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематические хищения и вымогательства денежных средств".

Как уточнили в Генпрокуратуре, "применяя насилие и угрожая применением насилия водителям транспортных средств, а также владелице молдавской транспортной компании, Бану вымогал у них деньги в размере от 50 до 2060 евро за каждую перевозку, парковку автомобилей на стоянках, подконтрольных преступной организации (всего 28 эпизодов)".

Суд Венеции в отношении рэкетира выдал европейский ордер на арест.

Решение Генпрокуратуры России о выдаче Бану вступило в законную силу, в связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить передачу указанного лица.

В сопровождении спецконвоя при соблюдении мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, РЭКЕТИР, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]