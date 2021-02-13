Россия выдала Италии рэкетира, обложившего в Венеции данью таксистов и транспортников - работников молдавской фирмы.

"Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство", - сообщили в надзорном ведомстве.

По его данным, с 2002 года по 2011 годы Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа.

В ведомстве отметили, что "она была создана на принципах сплоченности, строгой иерархии и распределения ролей среди участников, действовавшей на территории нескольких государств, в том числе Италии, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематические хищения и вымогательства денежных средств".

Как уточнили в Генпрокуратуре, "применяя насилие и угрожая применением насилия водителям транспортных средств, а также владелице молдавской транспортной компании, Бану вымогал у них деньги в размере от 50 до 2060 евро за каждую перевозку, парковку автомобилей на стоянках, подконтрольных преступной организации (всего 28 эпизодов)".

Суд Венеции в отношении рэкетира выдал европейский ордер на арест.

Решение Генпрокуратуры России о выдаче Бану вступило в законную силу, в связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить передачу указанного лица.

В сопровождении спецконвоя при соблюдении мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию.