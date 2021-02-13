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Регион 13.02.2021 18:12

Рост ВВП Туркменистана в 2020 году составил 5,9%

Рост ВВП Туркменистана по итогам 2020 года составил 5,9%, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу расширенном заседании кабмина республики, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT. "Сохранились темпы роста национальной экономики. В прошлом году рост ВВП составил 5,9%, в том числе в промышленности - 3,3%, торговле - 15,1%, транспортно-коммуникационном секторе - 4,7%", - цитирует агентство Бердымухамедова.

По словам президента Туркменистана, в стране было создано около 12 тыс. новых рабочих мест. В строительную отрасль инвестировано более $38 млрд. Введено в эксплуатацию 45 крупных производственных и социальных объектов общей стоимостью $8 млрд.

В ходе заседания также был утвержден ряд новых госпрограмм и стратегий развития Туркменистана на 2021-2025 годы. Кроме того, утверждено положение о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химической продукции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ВВП, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]