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Дальнее зарубежье 13.02.2021 22:50

Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассчитывает, что до конца 2021 года коронавирусная инфекция де-факто станет малоопасной и легко побеждаемой болезнью.

"Я надеюсь, что до конца года COVID-19 станет болезнью, которую можно будет легко лечить. И мы сможем снова жить привычным образом, если COVID-19 станет чем-то подобным гриппу: заболеванием, против которого эффективно действуют вакцины и лекарства", - сказал Хэнкок газете The Daily Telegraph.

Максимум до сентября 2021 года возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена всем совершеннолетним жителям Великобритании, добавил он.

В Великобритании в настоящее время действует серия ограничений, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Эти меры продиктованы, в частности, появлением так называемого "британского" штамма, который способен распространяться быстрее "классического" COVID-19.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]