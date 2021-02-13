Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассчитывает, что до конца 2021 года коронавирусная инфекция де-факто станет малоопасной и легко побеждаемой болезнью.
"Я надеюсь, что до конца года COVID-19 станет болезнью, которую можно будет легко лечить. И мы сможем снова жить привычным образом, если COVID-19 станет чем-то подобным гриппу: заболеванием, против которого эффективно действуют вакцины и лекарства", - сказал Хэнкок газете The Daily Telegraph.
Максимум до сентября 2021 года возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена всем совершеннолетним жителям Великобритании, добавил он.
В Великобритании в настоящее время действует серия ограничений, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Эти меры продиктованы, в частности, появлением так называемого "британского" штамма, который способен распространяться быстрее "классического" COVID-19.
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