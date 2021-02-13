В Ереване произошло землетрясение магнитудой 5-6 балов

Жители Еревана покидают дома после сильного землетрясения, произошедшего в столице Армении в субботу, сообщает корреспондент "Интерфакса".

По предварительным данным, сила подземных толчков составила 5-6 баллов.

Данные о разрушениях пока не поступали.