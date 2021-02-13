В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 155 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,955 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 191 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 178.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 226,514 тыс. человек (+169 сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 303 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,715 тыс. тестов на коронавирус (накануне 7,26 тыс. тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 495,198 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова