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Регион 13.02.2021 15:59

Более 80 авиарейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 80 рейсов были задержаны в аэропортах Москвы в субботу из-за непогоды, еще четыре вылета были отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Больше всего рейсов задержано в аэропорту "Домодедово" - 59, еще три рейса отменены. Четырнадцать рейсов задерживаются в "Шереметьево" и десять во "Внуково". Также во "Внуково" один рейс отменен.

"В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домодедово".

Московские аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, заявил агентству информированный источник.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке, сказал собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность столичных дорог на 14:00 дня составляет 8 баллов.

Затруднено движение автотранспорта практически на всей территории Садового кольца, на отдельных участках Третьего транспортного кольца.

Трудности ожидают автомобилистов на многих участках МКАД в южной части города. Так, нет движения на внутренней стороне МКАД от района Западного Бирюлево до поселения Мосрентген. Пробка к этому часу также зафиксирована и на внутренней стороне МКАД от Новогиреево до Волгоградского проспекта.

По-прежнему в пробках стоят автомобили на Варшавском и Симферопольском шоссе в сторону Москвы. По данным сервиса, в этом месте сконцентрировано большое количество общественного транспорта.

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы. По данным столичных властей, на дороги города вышли 180 дополнительных единиц общественного транспорта. При этом метрополитен Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК) работают в штатном режиме.

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Тэги: МОСКВА, СНЕГОПАД, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]