Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в Армении в субботу, эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.

По данным МЧС Армении, сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. В Ереване ощущались толчки силой 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоцдзорской областях - силой 3-4 балла.

Данные о разрушениях пока не поступали. В Ереване после землетрясения возникли проблемы с мобильной связью.