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Регион 13.02.2021 19:05

Финляндия готова стать площадкой для встречи Путина и Байдена - глава МИД

Финляндия при необходимости готова стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

"Финляндия всегда готова предоставить хорошее место", - сказал Хаависто в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ в преддверии своего визита в Россию.

Он отметил, что в Хельсинки проводилась не только встреча Путина и экс-президента США Дональда Трампа в 2018 году, но и российско-американские консультации по стратегической стабильности, которые способствовали продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Разумеется, если возникнет необходимость, Финляндия всегда готова предоставить площадку. Конечно, мы понимаем, что есть и другие альтернативы, но Хельсинки - всегда хорошее место для встреч", - сказал министр.

Саммит Россия-США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошёл 16 июля 2018 года в Хельсинки.

Рабочий визит Хаависто в Санкт-Петербург состоится 15 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, МИД, РОССИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]