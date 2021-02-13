Финляндия готова стать площадкой для встречи Путина и Байдена - глава МИД

Финляндия при необходимости готова стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

"Финляндия всегда готова предоставить хорошее место", - сказал Хаависто в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ в преддверии своего визита в Россию.

Он отметил, что в Хельсинки проводилась не только встреча Путина и экс-президента США Дональда Трампа в 2018 году, но и российско-американские консультации по стратегической стабильности, которые способствовали продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Разумеется, если возникнет необходимость, Финляндия всегда готова предоставить площадку. Конечно, мы понимаем, что есть и другие альтернативы, но Хельсинки - всегда хорошее место для встреч", - сказал министр.

Саммит Россия-США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошёл 16 июля 2018 года в Хельсинки.

Рабочий визит Хаависто в Санкт-Петербург состоится 15 февраля.