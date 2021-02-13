Разрыв отношений РФ-ЕС будет очень негативным сценарием, считает глава МИД Финляндии

Нормальные контакты между Россией и Евросоюзом должны быть сохранены, разрыв отношений станет "очень негативным сценарием", считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Разумеется, разрыв отношений с ЕС будет очень негативным сценарием", - сказал Хаависто в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ в преддверии своего визита в Россию.

По его словам, в Финляндии надеялись, что визит Высокого представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля пройдет "в более позитивном ключе", однако считают важным поддерживать обсуждение даже наиболее сложных тем.

"Финляндия, разумеется, как член ЕС поддержала позицию союза в тех вопросах, в которых, как мы считаем, были нарушены международные законы и правила, что и явилось причиной для введения санкций. При этом, как представитель страны-члена ЕС, я надеюсь, что нормальные контакты и нормальные отношения между Россией и Евросоюзом сохранятся", - добавил министр.

Он отметил, что "не хотел бы спекулировать на теме новых санкций" Евросоюза против России. "Этот вопрос должны обсудить иностранных дел стран-членов ЕС. На данный момент эта тема еще не обсуждалась, и я бы не хотел ее поднимать", - добавил глава МИД.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне в эфире программы "Соловьев-лайф", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".

"Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми к этому", - отметил министр.

"Хочешь мира - готовься к войне", - добавил Лавров.

Позже в МИД РФ отметили, что Россия готова к разрыву в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель, при этом призывает Евросоюз к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству,

Рабочий визит Хаависто в Санкт-Петербург состоится 15 февраля.