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АПК 13.02.2021 17:29

Президент Алиев утвердил положение об инфосистеме «Электронное водное хозяйство»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение об информационной системе «Электронное водное хозяйство» (ИСЭВХ).

Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

Пользователями системы могут быть государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица. Владельцем системы выступает Минэкологии и природных ресурсов, оператором – ASAN Xidmet.

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с ASAN Xidmet поручено принять необходимые меры для организации, обслуживания и обеспечения эффективного использования данной инфосистемы.

Кабинету министров поручено принять необходимые меры для финансирования затрат на создание, поддержание и содержание информационной системы «Электронное водное хозяйство».

ИСЭВХ включает ежедневную информацию о водных ресурсах, в том числе об уровне водохранилищ, объемах воды, поступающей и выходящей из водохранилища, объемах воды, принятой и переданной гидроузлами, сведения о водопотреблении с указанием местонахождения, информацию об эксплуатации субартезианских и артезианских скважинах, данные об оценке водных ресурсов, их инвентаризации и моделировании и прочее.

Согласно положению, информацию в систему размещают госорганы, а юридические и физические лица в инфосистеме могут ознакомиться с открытой информацией, в том числе данными о проделанной работе по обеспечению эффективного использования водных ресурсов.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОДА, ИНФОСИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]