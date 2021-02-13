Президент Алиев утвердил положение об инфосистеме «Электронное водное хозяйство»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение об информационной системе «Электронное водное хозяйство» (ИСЭВХ).

Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

Пользователями системы могут быть государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица. Владельцем системы выступает Минэкологии и природных ресурсов, оператором – ASAN Xidmet.

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с ASAN Xidmet поручено принять необходимые меры для организации, обслуживания и обеспечения эффективного использования данной инфосистемы.

Кабинету министров поручено принять необходимые меры для финансирования затрат на создание, поддержание и содержание информационной системы «Электронное водное хозяйство».

ИСЭВХ включает ежедневную информацию о водных ресурсах, в том числе об уровне водохранилищ, объемах воды, поступающей и выходящей из водохранилища, объемах воды, принятой и переданной гидроузлами, сведения о водопотреблении с указанием местонахождения, информацию об эксплуатации субартезианских и артезианских скважинах, данные об оценке водных ресурсов, их инвентаризации и моделировании и прочее.

Согласно положению, информацию в систему размещают госорганы, а юридические и физические лица в инфосистеме могут ознакомиться с открытой информацией, в том числе данными о проделанной работе по обеспечению эффективного использования водных ресурсов.

Н.Аббасова