Президент Киргизии хочет провести референдум по новой Конституции 11 апреля

Референдум по новой Конституции Киргизии пройдет в стране в один день с выборами в местные советы, 11 апреля, заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар" в субботу.
"Референдум и выборы в местные кенеши состоятся в один день. Мы надеемся, что Конституция будет выставлена на голосование 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши. Жогорку Кенеш (парламент Киргизии - ИФ) должен это определить. Мы сможем сэкономить деньги, проведя референдум вместе с местными выборами. В казне лишних денег нет", - сказал Жапаров.
По его словам, принятие новой Конституции, в проекте которой закреплен переход к президентской республике, положит конец хаотическому правлению в стране.
"Все сегодняшние кадровые беспорядки связаны с действующей Конституцией. Сегодня есть три "силы" - парламент, правительство, президент. Если будет принята новая Конституция, все будет в порядке", - заявил глава государства.
"В стране есть те, кто не желает порядка. Они пытаются ввести людей в заблуждение, говоря - смотрите что произошло, вот что случилось. Но недостатки неизбежны. Мы стараемся их немедленно устранять. Говорят, что не ошибается лишь тот, кто не работает. Главное - не ошибиться в большой стратегической работе, затрагивающей общие интересы государства. Внутренние мелкие разногласия и кадровые недоработки будут своевременно устранены. Не нужно устраивать трагедию, весной начнутся большие дела", - заявил Жапаров.
10 февраля на заседании парламента Киргизии спикер Талант Мамытов сообщил, что депутаты 17 февраля приступят к обсуждению проекта новой Конституции страны.
Азербайджану переданы останки 7 тел азербайджанских граждан, без вести пропавших во время I карабахской войны - Госкомиссия
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха
Генпрокурор Азербайджана обсудит в Турции вопросы двухстороннего сотрудничества
Президент Алиев утвердил положение об инфосистеме «Электронное водное хозяйство»
МАУ планирует со 2 апреля возобновить полеты по маршруту Киев-Баку-Киев
Совокупный объем страховых выплат в связи с пандемией COVID-19 превысит оценку в $107 млрд - Brit
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса
В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств