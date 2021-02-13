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СНГ 13.02.2021 20:15

Президент Киргизии хочет провести референдум по новой Конституции 11 апреля

Референдум по новой Конституции Киргизии пройдет в стране в один день с выборами в местные советы, 11 апреля, заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар" в субботу.

"Референдум и выборы в местные кенеши состоятся в один день. Мы надеемся, что Конституция будет выставлена на голосование 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши. Жогорку Кенеш (парламент Киргизии - ИФ) должен это определить. Мы сможем сэкономить деньги, проведя референдум вместе с местными выборами. В казне лишних денег нет", - сказал Жапаров.

По его словам, принятие новой Конституции, в проекте которой закреплен переход к президентской республике, положит конец хаотическому правлению в стране.

"Все сегодняшние кадровые беспорядки связаны с действующей Конституцией. Сегодня есть три "силы" - парламент, правительство, президент. Если будет принята новая Конституция, все будет в порядке", - заявил глава государства.

"В стране есть те, кто не желает порядка. Они пытаются ввести людей в заблуждение, говоря - смотрите что произошло, вот что случилось. Но недостатки неизбежны. Мы стараемся их немедленно устранять. Говорят, что не ошибается лишь тот, кто не работает. Главное - не ошибиться в большой стратегической работе, затрагивающей общие интересы государства. Внутренние мелкие разногласия и кадровые недоработки будут своевременно устранены. Не нужно устраивать трагедию, весной начнутся большие дела", - заявил Жапаров.

10 февраля на заседании парламента Киргизии спикер Талант Мамытов сообщил, что депутаты 17 февраля приступят к обсуждению проекта новой Конституции страны.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]