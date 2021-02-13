Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.02.2021 18:19

АЭС и другие стратегические объекты Армении не пострадали в результате землетрясения - МЧС

Сейсмологи насчитали 46 эхо-толчков после сильного землетрясения, произошедшего в Армении в субботу днем, стратегические объекты не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Армении.

"Стратегические объекты в Армении остались неповрежденными. Метрополитен, АЭС работают в нормальном режиме", - сказал представитель министерства.

В ведомстве сообщили, что получили данные о повреждениях двух строений в Ереване. Сообщение о пострадавшем гражданине не подтвердилось.

Ранее о том, что один человек в Ереване получил травмы в результате землетрясения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По данным армянской стороны, в субботу днем в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7, эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.

Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что на территории Армении, в 122 км от границы с Грузией, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. По информации грузинских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 15:29 по местному времени. Его толчки ощущались и на территории Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, МЧС


Похожие новости


Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении Армению тряхнуло, это ощутили и в Ереване Новые подземные толчки зафиксированы в Армении и Грузии Подземные толчки зафиксированы в Армении На границе Армении и Турции зафиксированы подземные толчки Пятибалльное землетрясение зафиксировано на юге Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]