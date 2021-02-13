АЭС и другие стратегические объекты Армении не пострадали в результате землетрясения - МЧС

Сейсмологи насчитали 46 эхо-толчков после сильного землетрясения, произошедшего в Армении в субботу днем, стратегические объекты не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Армении.

"Стратегические объекты в Армении остались неповрежденными. Метрополитен, АЭС работают в нормальном режиме", - сказал представитель министерства.

В ведомстве сообщили, что получили данные о повреждениях двух строений в Ереване. Сообщение о пострадавшем гражданине не подтвердилось.

Ранее о том, что один человек в Ереване получил травмы в результате землетрясения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По данным армянской стороны, в субботу днем в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7, эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.

Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что на территории Армении, в 122 км от границы с Грузией, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. По информации грузинских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 15:29 по местному времени. Его толчки ощущались и на территории Грузии.