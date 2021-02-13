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Регион 13.02.2021 18:39

Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

На Иран, вероятно, надвигается четвертая волна коронавируса COVID-19, заявил в субботу президент страны Хасан Рухани.

"Мы видим начальные признаки четвертой волны. Это означает, что всем нам нужно проявить бдительность и предотвратить эту беду", - сказал Рухани, слова которого приводят западные СМИ.

Президент Ирана пояснил, что в ряде городов на юго-западе Ирана наблюдается ускоренное распространение коронавирусной инфекции.

В Иране за всем время пандемии выявили более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, почти 60 тыс. пациентов скончались.

В феврале в стране началась кампания по вакцинации от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]