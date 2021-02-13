Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

На Иран, вероятно, надвигается четвертая волна коронавируса COVID-19, заявил в субботу президент страны Хасан Рухани.
"Мы видим начальные признаки четвертой волны. Это означает, что всем нам нужно проявить бдительность и предотвратить эту беду", - сказал Рухани, слова которого приводят западные СМИ.
Президент Ирана пояснил, что в ряде городов на юго-западе Ирана наблюдается ускоренное распространение коронавирусной инфекции.
В Иране за всем время пандемии выявили более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, почти 60 тыс. пациентов скончались.
В феврале в стране началась кампания по вакцинации от COVID-19.
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