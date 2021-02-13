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Дальнее зарубежье 13.02.2021 19:08

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в субботу в Тихом океане - в нескольких десятках километров от побережья японской префектуры Фукусима, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в 90 км от населенного пункта Намиэ. Подземные толчки не привели к формированию цунами.

Землетрясение, произошедшее примерно в этой же зоне в 2011 году, привело катастрофическим последствиям: волна цунами спровоцировала гибель тысяч жителей Японии. Кроме того, из-за землетрясения и цунами 2011 года произошла серьезная авария на АЭС в Фукусиме.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]