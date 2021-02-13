Украина на следующей неделе ожидает вакцину AstraZeneca, Pfizer задерживается - Минздрав

Минздрав Украины на следующей неделе ожидает поступления в страну вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которая произведена на мощностях индийской компании Serum Institute.
Поставки вакцины компании Pfizer пока откладываются в связи с задержками заключения контрактов Pfizer в рамках механизма COVAX, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"В понедельник-вторник приедет вакцина AstraZeneca, по Pfizer в рамках механизма COVAX ведем постоянные переговоры", - сказал он журналистам в субботу.
Ляшко подчеркнул, что задержка поставки вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX связана, с изменением подхода к регистрации вакцины.
"Украина попала в число 17 приоритетных стран, куда механизм COVAX поставляет вакцину. Ни в одну из них вакцина Pfizer еще не поставлена по одной и той же технической причине - нужно, чтобы вакцина была зарегистрирована в стране. Мы думали, что местные офисы Pfizer смогут этот сделать, ожидали, что регистрация будет в прошлый четверг, но штаб-квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer", - сказал он.
Ляшко напомнил, что в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз, из них 117 тыс. доз Pfizer, дополнительно Украина может поспросить увеличить количество вакцины Pfizer.
"Вчера оперативный штаб Минздрава одобрил такую заявку, сегодня я такую заявку подписал. Одномоментно мы можем принять в Украине как минимум 600 тыс. доз вакцины Pfizer", - сказал Ляшко.
По его словам, также Украина в рамках COVAX получит 2,2, млн доз вакцины AstraZeneca, это количество может быть увеличено до 3,7 млн доз до конца второго квартала. "Мы ожидаем, что в конце февраля - начале марта начнутся поставки вакцины AstraZeneca в рамках COVAX", - сказал Ляшко.
При этом он подчеркнул, что логистика кампании вакцинации от COVID-19 позволяет начать вакцинацию как в случае поставок вакцины Pfizer, так и вакцины AstraZeneca.
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