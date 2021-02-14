Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

Администрация США в субботу призвала Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ.

"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и лучше подготовиться к следующей, Китаю нужно обнародовать информацию о начальном этапе распространения вируса", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".

"Важно, чтобы этот доклад (ВОЗ - ИФ) был независимым. Нужно, чтобы в нем содержались выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей", - сказал Салливан.

Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым.

При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

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