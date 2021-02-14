Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

Администрация США в субботу призвала Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ.
"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и лучше подготовиться к следующей, Китаю нужно обнародовать информацию о начальном этапе распространения вируса", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".
"Важно, чтобы этот доклад (ВОЗ - ИФ) был независимым. Нужно, чтобы в нем содержались выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей", - сказал Салливан.
Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым.
При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.
Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.
1во вш
Азербайджану переданы останки 7 тел азербайджанских граждан, без вести пропавших во время I карабахской войны - Госкомиссия
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха
Генпрокурор Азербайджана обсудит в Турции вопросы двухстороннего сотрудничества
Президент Алиев утвердил положение об инфосистеме «Электронное водное хозяйство»
МАУ планирует со 2 апреля возобновить полеты по маршруту Киев-Баку-Киев
Совокупный объем страховых выплат в связи с пандемией COVID-19 превысит оценку в $107 млрд - Brit
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса
В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств