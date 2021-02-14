Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.02.2021 10:00

Путин: Запад изменил отношение к российскому гиперзвуковому оружию и настаивает на его включении в переговоры по контролю над вооружениями

Насмешливое отношение Запада к российскому гиперзвуковому оружию изменилось: теперь уже настаивают на его включении в переговоры о дальнейших механизмах контроля над вооружениями, констатировал президент РФ Владимир Путин.

"В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной, хихикали. Помните, когда я рассказал он новых современных видах оружия, которые ставятся на боевое дежурство в российских вооруженных силах? Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано", - сказал он на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.

Кадры со встречи в воскресенье показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения. Сейчас уже говорят, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия, не говоря уже про "Авангард" и все остальное наше гиперзвуковое оружие", - добавил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВООРУЖЕНИЯ, ЗАПАД


Похожие новости


Путин: оппоненты России для ее сдерживания используют некоторых ее амбициозных и жаждущих власти граждан Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Путин: отношения РФ и Армении останутся союзническими Договоренности по Карабаху в целом соблюдаются - Путин Путин: Россия, Армения и Азербайджан создают рабочую группу на уровне вице-премьеров для решения вопросов экономики и инфраструктуры в Нагорном Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]