Путин: Запад изменил отношение к российскому гиперзвуковому оружию и настаивает на его включении в переговоры по контролю над вооружениями

Насмешливое отношение Запада к российскому гиперзвуковому оружию изменилось: теперь уже настаивают на его включении в переговоры о дальнейших механизмах контроля над вооружениями, констатировал президент РФ Владимир Путин.

"В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной, хихикали. Помните, когда я рассказал он новых современных видах оружия, которые ставятся на боевое дежурство в российских вооруженных силах? Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано", - сказал он на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.

Кадры со встречи в воскресенье показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения. Сейчас уже говорят, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия, не говоря уже про "Авангард" и все остальное наше гиперзвуковое оружие", - добавил Путин.