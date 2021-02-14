Путин: Запад изменил отношение к российскому гиперзвуковому оружию и настаивает на его включении в переговоры по контролю над вооружениями

Насмешливое отношение Запада к российскому гиперзвуковому оружию изменилось: теперь уже настаивают на его включении в переговоры о дальнейших механизмах контроля над вооружениями, констатировал президент РФ Владимир Путин.
"В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной, хихикали. Помните, когда я рассказал он новых современных видах оружия, которые ставятся на боевое дежурство в российских вооруженных силах? Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано", - сказал он на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.
Кадры со встречи в воскресенье показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).
"Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения. Сейчас уже говорят, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия, не говоря уже про "Авангард" и все остальное наше гиперзвуковое оружие", - добавил Путин.
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