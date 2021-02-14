Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.02.2021 10:15

Путин не исключил мер по отношению к зарубежным интернет-гигантам в случае их враждебных действий против России

Россия не будет искусственно ограничивать работу интернет-гигантов в стране, создавая проблемы российским пользователям, но в случае враждебных действий будет вынуждена реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что то и будем, то только исходя из конкретных ситуации",- сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.

Кадры со встречи в воскресенье показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил: "На мой взгляд, когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке - они и вести себя будут по другому. У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать или закручивать, но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы".

Он подчеркнул, в России есть свои инструменты, приведя в пример Яндекс и Сбербанк. "Кстати говоря, по некоторым направлениям (Сбербанк), мне вот Герман (Греф) недавно рассказывал довольно подробно, по некоторым направлениям своей облачной деятельности уже даже где-то их обгоняет. Поэтому у нас есть хорошие перспективы", - сказал Путин.

Президент отметил: "Мы будем этим заниматься. Но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям. Просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего там плохое про какое-то начальство написали, нет, конечно. Но атаки (...) конечно... мы не сможем на это не реагировать . Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНТЕРНЕТ, СЕРВИСЫ


Похожие новости


Путин: оппоненты России для ее сдерживания используют некоторых ее амбициозных и жаждущих власти граждан Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Путин: отношения РФ и Армении останутся союзническими Договоренности по Карабаху в целом соблюдаются - Путин Путин: Россия, Армения и Азербайджан создают рабочую группу на уровне вице-премьеров для решения вопросов экономики и инфраструктуры в Нагорном Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]