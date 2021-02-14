Путин не исключил мер по отношению к зарубежным интернет-гигантам в случае их враждебных действий против России

Россия не будет искусственно ограничивать работу интернет-гигантов в стране, создавая проблемы российским пользователям, но в случае враждебных действий будет вынуждена реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что то и будем, то только исходя из конкретных ситуации",- сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.

Кадры со встречи в воскресенье показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил: "На мой взгляд, когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке - они и вести себя будут по другому. У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать или закручивать, но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы".

Он подчеркнул, в России есть свои инструменты, приведя в пример Яндекс и Сбербанк. "Кстати говоря, по некоторым направлениям (Сбербанк), мне вот Герман (Греф) недавно рассказывал довольно подробно, по некоторым направлениям своей облачной деятельности уже даже где-то их обгоняет. Поэтому у нас есть хорошие перспективы", - сказал Путин.

Президент отметил: "Мы будем этим заниматься. Но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям. Просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего там плохое про какое-то начальство написали, нет, конечно. Но атаки (...) конечно... мы не сможем на это не реагировать . Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке".