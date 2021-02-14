Путин: протестные акции в поддержку Навального возникли на фоне накопившегося из-за пандемии раздражения россиян

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что протестные акции в поддержку Алексея Навального возникли на фоне накопившегося из-за пандемии раздражения россиян.
"По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы. Так и есть. Вы знаете, в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира в том числе у нас возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям в которых они живут, уровню доходов", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями СМИ в режиме видеоконференции, отрывки которой были показаны в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Он пояснил, что, когда человек начинает хуже жить, он начинает винить в этом начальство. "Такова доля начальства. Здесь уже ничего не поделаешь", - сказал президент.
"Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, в других странах, в самих штатах. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются тоже воспользоваться и воспользовались", - заявил Путин.
"Не получилось. Но тем не менее, раздражение накапливается. Проблем много. Денег не хватает. Конечно, пытаются что-то сделать, использовать", - добавил он.
По мнению президента, в текущей ситуации власть должна набраться терпения и работать ритмично, "не заливать деньгами проблемы".
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