В Украине выявлены свыше 3 тыс. новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 094 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 45 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"3 094 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 февраля 2021 года. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 917 человек; летальных случаев - 45; выздоровело - 2 002 человека", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.
Днем ранее, 13 февраля, сообщалось о 5 182 новых случаях инфицирования COVID-19, 12 февраля министр сообщил о 4 773 новых больных, 11 февраля сообщалось о 5 039 новых случаях инфицирования COVID-19, 10 февраля было 3 409 новых случаев, 9 февраля зафиксированы 2 656 новых случаев, 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 271 143 человека, 24 330 человек - умерли, выздоровели - 1 114 301 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
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