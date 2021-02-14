В Грузии суточный прирост случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 357 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 265 тыс. 557, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 535 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 352 человек, за минувшие сутки скончалось еще 9 человек.

Число выздоровевших составляет 258 тыс. 93 человека.