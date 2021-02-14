В новозеландском Окленде введут карантин из-за трех случаев COVID-19

Власти Новой Зеландии с 0:00 понедельника (15:00 воскресенья) на три дня установят режим изоляции в самом крупном городе страны Окленде в связи с обнаружением здесь трех случаев коронавируса COVID-19 неизвестного происхождения, сообщает агентство Associated press (AP).
В городе проживают около 1,4 млн человек, что составляет примерно треть населения Новой Зеландии.
О новых ограничительных мерах объявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн после экстренного заседания кабинета министров. По ее словам, такие предосторожности необходимы, пока власти не узнают больше об очаге заболевания, в том числе, не идет ли в данном случае речь о появлении в стране новых штаммов коронавируса.
На остальной территории Новой Зеландии режим изоляции вводиться не будет, однако ограничения усилят, уточняет AP.
По данным агентства, вирус обнаружили у трех членов одной семьи в Окленде, однако его источник пока неизвестен. Одна из зараженных работает в компании, поставляющей питание на авиарейсы, и власти расследует, не связан ли этот факт с заражениями.
AP напоминает, что ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение вируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников: все они по приезду в страну обязаны провести две недели в карантине.
Всего за время пандемии в Новой Зеландии выявили 2 тыс. 330 случаев COVID-19, скончались 25 инфицированных.
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