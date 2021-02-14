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Регион 14.02.2021 13:15

Праздновать день Святого Валентина собираются 13% россиян

Практически каждый восьмой россиянин (13%) планирует отметить День Святого Валентина, наибольшее желание отпраздновать этот день демонстрируют респонденты в возрасте 18-24 лет, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Что касается отношения к празднованию Дня всех влюблённых, то среди представителей различных профессий наибольший энтузиазм он вызывает у барменов и официантов (33%), среди администраторов праздновать собирается почти каждый четвёртый (23%), показывают результаты опроса.

Вместе с тем, согласно исследованию SuperJob.ru, интерес россиян к Дню Святого Валентина за последние годы заметно снижается: в 2007 году День всех влюблённых отмечали половина сограждан (50%), в 2009 году - 40% респондентов, в 2013 году - каждый третий (33%), в 2016 году - каждый пятый (20%).

В свою очередь, согласно опросу, практически три четверти россиян (73%) не планируют на этот раз отмечать День всех влюблённых, наиболее скептически относятся к этому дню, как к поводу для праздника, 80% респондентов в возрасте от 45 лет.

Исследование показывает, что за последние годы количество россиян, не празднующих День Святого Валентина, заметно растет: если в 2007 году этот день не отмечали 39% сограждан, то через две года, в 2009 году, их было уже 46%, в 2013 году - больше половины (51%), в 2016 году 70% сограждан не праздновали этот день

Опрос был проведён 1-5 февраля 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 551 населённом пункте, во всех федеральных округах.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАЗДНИК, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]