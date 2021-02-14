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Дальнее зарубежье 14.02.2021 20:45

Археологи обнаружили в Египте, предположительно, самую древнюю пивоварню в мире

Группа американских и египетских археологов откопала на территории Абидоса - древнего города Египта, а теперь археологической зоны - пивоварню, которая, по всей видимости, является древнейшим из подобных обнаруженных объектов, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP).

По словам генсека Службы древностей Египта Мустафы Вазири, пивоварня, похоже, относится к временам фараона Нармера - основателя I династии Раннего царства, который правил в конце XXXII в. до н.э.

Археологи обнаружили восемь помещений, каждое - 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В каждом находились примерно по 40 глиняных резервуаров, в которых изготовлялось пиво.

Один из руководителей археологической команды доктор Мэттью Адамс из Института изобразительных искусств (при Нью-Йоркском университете) заявил, что, по всей видимости, получаемый с этой пивоварни продукт использовался в ритуальных целях на церемониях правящей элиты. Так, с середины IV тысячелетия до н. э. Абидос представлял собой важный религиозный центр Древнего Египта и одно из главных мест почитания бога Осириса.

AP отмечает, что предположения о существовании в этом районе пивоварни впервые высказывали британские археологи в 1900-х годах, однако тогда ученым не удалось определить ее местоположение.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПИВОВАРНЯ, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]