Алиев соболезнует Эрдогану в связи с убийством 13 граждан Турции боевиками РКК на севере Ирака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджебу Тайип Эрдогану соболезнования в связи с убийством похищенных террористами РКК в 2015 году 13 турецких граждан, тела которых были обнаружены ВС Турции на севере Ирака.

«Нас шокировало известие о зверском убийстве 13 ни в чем не повинных граждан Турции в результате вероломного террористического акта. Мы крайне возмущены этим ужасающим этим террактом против гражданского населения и решительно осуждаем все проявления терроризма. От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также братскому народу Турции в связи с этой трагедией», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар в воскресенье сообщил, что в ходе операции ВС Турции «Pençe Kartal-2» (Коготь орла) на севере Ирака обнаружены тела 13 турецких граждан, похищенных террористами еще в 2015 году.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что один безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. «Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», - подчеркнул глава оборонного ведомства, которого цитирует «Anadolu».

Акар отметил, что в ходе допроса двух схваченных террористов стало известно, что турецкие граждане были убиты в укрытии, как только террористы узнали об операции.

«Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», - добавил он.

Н.Аббасова