Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 14.02.2021 13:20

Алиев соболезнует Эрдогану в связи с убийством 13 граждан Турции боевиками РКК на севере Ирака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджебу Тайип Эрдогану соболезнования в связи с убийством похищенных террористами РКК в 2015 году 13 турецких граждан, тела которых были обнаружены ВС Турции на севере Ирака.

«Нас шокировало известие о зверском убийстве 13 ни в чем не повинных граждан Турции в результате вероломного террористического акта. Мы крайне возмущены этим ужасающим этим террактом против гражданского населения и решительно осуждаем все проявления терроризма. От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также братскому народу Турции в связи с этой трагедией», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар в воскресенье сообщил, что в ходе операции ВС Турции «Pençe Kartal-2» (Коготь орла) на севере Ирака обнаружены тела 13 турецких граждан, похищенных террористами еще в 2015 году.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что один безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. «Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», - подчеркнул глава оборонного ведомства, которого цитирует «Anadolu».

Акар отметил, что в ходе допроса двух схваченных террористов стало известно, что турецкие граждане были убиты в укрытии, как только террористы узнали об операции.

«Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», - добавил он.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе будет готов в течение 10-14 дней - президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Хулуси Акара Путин высоко оценил умение Эрдогана держать слово Эрдоган уверен, что Армения получит выгоду от сотрудничества с Турцией и другими странами "платформы шести" Эрдоган начал двухдневный визит в Азербайджан Эрдоган заявил, что перспектива санкций ЕС против Турции его не пугает

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]