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Дальнее зарубежье 14.02.2021 21:27

В Японии разрешили применять вакцину Pfizer от COVID-19

Минздрав Японии в воскресенье выдал разрешение на применение в стране вакцины компании Pfizer от коронавируса COVID-19, сообщает издание "Майнити".

Данный препарат стал первым среди вакцин от COVID-19, получившим одобрение со стороны японских властей.

В минувшую пятницу Япония получила 400 тыс. доз вакцины с предприятия Pfizer в Бельгии. Вакцина должна вводиться двумя дозами с интервалом с три недели.

Ожидается, что вакцинационная кампания стартует в Токио в среду.

По данным газеты, первыми вакцину получат 20 тыс. врачей и медсестер, которые согласились участвовать в исследовании с целью выявить возможные побочные эффекты препарата. Затем с марта ее будут выдавать еще 3,7 млн сотрудников сферы здравоохранения, потом не ранее с апреля - 36 млн человек в возрасте 65 лет и старше.

За ними последуют люди с сопутствующими заболеваниями, например, диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы, а также лица, работающие в домах престарелых. После этого прививать будут остальные категории населения.

В воскресенье генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заверил, что произошедшее накануне на северо-востоке Японии землетрясение, сопровождавшееся масштабным отключением электричества, не повлияло на условия хранения вакцины Pfizer, которую требуется держать при температуре примерно минус 75 градусов по Цельсию.

"Майнити" напоминает, что испытания вакцины за рубежом на 43 тыс. человек продемонстрировала 95% ее эффективности, то есть после вакцинирования этим препаратом вероятность заразиться COVID-19 снижается в 20 раз. В Японии в испытаниях участвовали 160 человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии заразились COVID-19 свыше 413,1 тыс. человек, более 6,8 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели 380 тыс. 569 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, PFIZER, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]