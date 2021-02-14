Высота снежного покрова в Москве на 1 см не дотянула до нового рекорда метеонаблюдений

Высота снежного покрова в Москве составила 59 сантиметров, рекорд метеонаблюдений оказался не побит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ситуация такова, что одного сантиметра до рекорда не дотянули. До сегодняшнего дня максимальная высота снежного покрова на нашей реперной станции была 60 см, сегодня утром она составила 59 см, рекорд не побит, но снежный покров оказался на втором месте за всю историю метеонаблюдений (с 1879 года - ИФ)", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в воскресенье.
Он уточнил, что в последующие дни "на снег рассчитывать не приходится, снег заканчивается, и начинается очень морозная погода".
"С завтрашнего дня наступает по-настоящему морозная погода, уже в ночь на понедельник в Москве будет 20-25 градусов мороза, днем 13-15. Может быть, в среду морозы чуть-чуть ослабеют, будут на 4-5 градусов ниже климатической нормы, а потом опять восстановятся, и вся рабочая неделя будет холодной", - добавил Вильфанд.
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