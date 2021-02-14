В Мьянме продолжаются акции протеста против военного переворота

В воскресенье десятки тысяч жителей Мьянмы вышли на улицы главных городов страны, чтобы вновь протестовать против произошедшего 1 февраля военного переворота, сообщают региональные СМИ.
Оппозиционные демонстрации продолжаются девятый день подряд.
Студенты технических специальностей прошли через центр крупнейшего города страны Янгона, неся плакаты с требованием освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи. По улицам также медленно проследовала колонна автобусов, которые сигналили в знак протеста.
Демонстранты выкрикивали требования к властям "прекратить похищать людей по ночам".
В столице страны Нейпьидо в ходе акции протеста проехал конвой автомобилей и мотоциклов.
По данным правозащитников, после переворота в стране задержаны более 384 человек.
Между тем, по данным СМИ, тревогу у местных жителей также вызывает объявленная властями амнистия, под которую подпали 23 тыс. 314 заключенных, и возможный рост преступности из-за освобождения значительного числа осужденных. Так, в субботу вечером в целях безопасности население в Янгоне и Мандалае стали формировать группы для наблюдения за обстановкой на улицах. Кроме того, жители патрулируют кварталы, опасаясь рейдов сил безопасности с целью арестов, отмечают СМИ.
Также накануне власти вновь ввели в действие закон, требующий от граждан сообщать о ночных гостях и позволяющий силам безопасности задерживать подозрительных лиц и обыскивать объекты частной собственности без предписания суда.
В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.
Президент Алиев посетил Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с убийством 13 граждан Турции боевиками РКК на севере Ирака
Азербайджану переданы останки 7 тел азербайджанских граждан, без вести пропавших во время I карабахской войны - Госкомиссия
"Северный поток 2" будет достроен, несмотря на попытки США затянуть строительство - Новак
Средние цены на нефть в 2021г будут в диапазоне $45-60/барр - Новак
Президент Алиев утвердил положение об инфосистеме «Электронное водное хозяйство»
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса
В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств