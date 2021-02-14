Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

12.02 $/bbl   WTI 59.47 1.23 Brent 62.43 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.02.2021 22:50

Amazon снимет сериал по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит"

Герои фильма "Мистер и миссис Смит" вернутся, но теперь уже в качестве персонажей сериала. Как сообщает "Би-би-си", перезапуск истории о супругах-киллерах выйдет Amazon Prime в следующем году.

Главную женскую роль исполнит Фиби Уоллер-Бридж, которая была создательнице и исполнительной главной роли в сериале "Дрянь", номинировалась на "Эмми" за сценарий к сериалу "Убивая Еву", писала сценарий к новому фильму бондианы "Не время умирать".

Ее супруга сыграет Дональд Гловер, известный под музыкальным псевдонимом Childish Gambino и долго время игравший в комедийном сериале "Сообщество". Он и Уоллер-Бридж также будут продюсерами нового шоу.

Оригинальный фильм "Мистер и миссис Смит" вышел в 2005 году и получил известность, в том числе, и благодаря роману исполнителей главных ролей Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, AMAZON, СЕРИАЛ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Amazon.com направит $500 млн на выплату бонусов сотрудникам за работу в праздничный период Amazon получил разрешение на доставку заказов дронами в США Маск призвал "разделить" Amazon из-за отказа онлайн-ритейлера продавать книгу о коронавирусе Amazon планирует нанять еще 75 тыс. работников Amazon.com будет тестировать сотрудников на коронавирус Amazon открывает 100 тыс. новых вакансий в связи с ростом заказов из-за коронавируса, повышает оплату до конца апреля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]