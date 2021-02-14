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ТЭК 14.02.2021 16:14

Средние цены на нефть в 2021г будут в диапазоне $45-60/барр - Новак

Средние цены на нефть в 2021 году будут в диапазоне $45-60 за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов, вот где-то в этом диапазоне", - сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован, а, и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке", - отметил он.

Новак отметил, что рынок восстановился, но частично. "С того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в период апрель-май месяц, до конца 2020 года рынок частично восстановился. И если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению ковида, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦЕНЫ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]