Средние цены на нефть в 2021г будут в диапазоне $45-60/барр - Новак

Средние цены на нефть в 2021 году будут в диапазоне $45-60 за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов, вот где-то в этом диапазоне", - сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК).
"Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован, а, и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке", - отметил он.
Новак отметил, что рынок восстановился, но частично. "С того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в период апрель-май месяц, до конца 2020 года рынок частично восстановился. И если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению ковида, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%", - сказал он.
Президент Алиев посетил Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с убийством 13 граждан Турции боевиками РКК на севере Ирака
Азербайджану переданы останки 7 тел азербайджанских граждан, без вести пропавших во время I карабахской войны - Госкомиссия
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса
В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В Мьянме продолжаются акции протеста против военного переворота
В новозеландском Окленде введут карантин из-за трех случаев COVID-19
Высота снежного покрова в Москве на 1 см не дотянула до нового рекорда метеонаблюдений
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств