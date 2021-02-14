В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 232.123 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 155 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 180.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 226,654 тыс. человек (+140 сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 289 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,647 тыс. тестов на коронавирус (накануне 9,715 тыс. тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 501,845 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова