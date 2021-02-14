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В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны

РФ и КНР не должны участвовать в каких-либо цепочках поставок для британской сферы обороны или инвестировать в нее, сообщает в воскресенье издание The Independent со ссылкой на комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании.

"Инвестирование в каналы снабжения сферы обороны со стороны всех стран, включая Россию и Китая, не состоящих в одобренном списке, должно быть запрещено", - приводит газета слова председателя комитета Ричарда Дракса.

"Мы не можем позволить себе принцип невмешательства государства в экономику по отношению к нашей безопасности и к нашему суверенитету", - объяснил он.

Между тем, согласно докладу комитета, иностранное инвестирование широко практикуется в оборонной сфере Великобритании. В свете этого в комитете призвали министерство обороны обнародовать список "дружелюбных" стран, чьи инвестиции приемлемы и желательны, а странам вне этого списка, в частности, Китаю и России, инвестирование должно быть запрещено.

"Инвестирование из стран таких как Россия, которые регулярно ведут шпионаж против Соединенного Королевства, или их союзников, должно классифицироваться как враждебное", - отмечается в документе.

На фоне этого комитет выяснил, что за последние годы китайские фирмы приобрели девять компаний, работающих в оборонном секторе Соединенного Королевства и, в том числе, занятых в производстве электроники для истребителей-бомбардировщиков F-35.

Также депутаты выразили беспокойство в связи с планами приобрести у Китая два самолета "Боинг-737" для их переоборудования под авиационные комплексы радиообнаружения и наведения E-7 Wedgetail.

В докладе утверждается, что Китай при этом практикует широкомасштабную кражу интеллектуальной собственности.

"Страны, которые на постоянной основе замешаны в краже интеллектуальной собственности, которые регулярно действуют вразрез с ценностями Соединенного Королевства, такие как Китай под управлением Коммунистической партии, следует считать враждебными", - указывает доклад.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, ОБОРОНА


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