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Дальнее зарубежье 15.02.2021 09:01

Все прибывающие из Новой Зеландии в Австралию должны пройти 14-дневный карантин

Австралия приостановила свободное авиасообщение с соседней Новой Зеландией после того, как в минувшие выходные в Окленде были обнаружены три новых случая заболевания COVID-19.

Согласно сообщению министерства здравоохранения Австралии, главный санитарный врач страны Пол Келли созвал срочное совещание поздно вечером в воскресенье. На нем было принято решение, что все рейсы, вылетающие из Новой Зеландии, будут классифицироваться как рейсы "красной зоны" в течение первоначального периода в 72 часа, начиная с понедельника.

"В результате этого все люди, прибывающие такими рейсами в течение этого трехдневного периода, должны будут пройти 14-дневный карантин в отеле под наблюдением", - говорится на сайте министерства здравоохранения Австралии.

Новая Зеландия заявила в воскресенье, что блокирует свой крупнейший город Окленд после того, как там были обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, было установлено, что все обнаруженные случаи COVID-19 в стране, являются британским штаммом.

В Окленде введен третий уровень ограничений до среды, 17 февраля. Закрыты все общественные места, запрещены собрания. Исключения сделаны для свадеб и похорон, на которых могут присутствовать до 10 человек.

Для остальной части страны действует второй уровень тревоги. Здесь собираться вместе могут не более 100 человек.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, НОВЗЕЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]