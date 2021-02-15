Все прибывающие из Новой Зеландии в Австралию должны пройти 14-дневный карантин

Австралия приостановила свободное авиасообщение с соседней Новой Зеландией после того, как в минувшие выходные в Окленде были обнаружены три новых случая заболевания COVID-19.

Согласно сообщению министерства здравоохранения Австралии, главный санитарный врач страны Пол Келли созвал срочное совещание поздно вечером в воскресенье. На нем было принято решение, что все рейсы, вылетающие из Новой Зеландии, будут классифицироваться как рейсы "красной зоны" в течение первоначального периода в 72 часа, начиная с понедельника.

"В результате этого все люди, прибывающие такими рейсами в течение этого трехдневного периода, должны будут пройти 14-дневный карантин в отеле под наблюдением", - говорится на сайте министерства здравоохранения Австралии.

Новая Зеландия заявила в воскресенье, что блокирует свой крупнейший город Окленд после того, как там были обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, было установлено, что все обнаруженные случаи COVID-19 в стране, являются британским штаммом.

В Окленде введен третий уровень ограничений до среды, 17 февраля. Закрыты все общественные места, запрещены собрания. Исключения сделаны для свадеб и похорон, на которых могут присутствовать до 10 человек.

Для остальной части страны действует второй уровень тревоги. Здесь собираться вместе могут не более 100 человек.