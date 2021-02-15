Силы ПВО Сирии отражают атаку Израиля над Дамаском

Государственные СМИ Сирии сообщили, что ПВО страны отражают атаку со стороны Израиля.

Сирийское государственное телевидение сообщило в понедельник, что ПВО страны перехватили "израильскую агрессию" над столицей Дамаском.

В свою очередь агентство SANA сообщило, что Израиль совершил ракетный обстрел.

По данным военного источника в Сирии, системы ПВО сирийской армии были задействованы против израильских ракет и сбили большинство из них.

Он добавил, что никто не пострадал и был причинен только материальный ущерб.