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Силы ПВО Сирии отражают атаку Израиля над Дамаском

Государственные СМИ Сирии сообщили, что ПВО страны отражают атаку со стороны Израиля.

Сирийское государственное телевидение сообщило в понедельник, что ПВО страны перехватили "израильскую агрессию" над столицей Дамаском.

В свою очередь агентство SANA сообщило, что Израиль совершил ракетный обстрел.

По данным военного источника в Сирии, системы ПВО сирийской армии были задействованы против израильских ракет и сбили большинство из них.

Он добавил, что никто не пострадал и был причинен только материальный ущерб.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]