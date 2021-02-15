Коронавирус мог распространяться в Китае еще до того, как об этом было объявлено - инспектор ВОЗ

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса в Китае, при посещении китайского города Уханя, где вирус был обнаружен впервые, пришли к выводу, что его распространение, вероятно, началось раньше, чем считалось, сообщил телеканал CNN.
Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал телеканалу, что миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году, в том числе впервые установила, что в Ухане уже в декабре было обнаружено более десятка штаммов вируса.
"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является новым открытием", - сказал эксперт.
В качестве подтверждения он сообщил, что китайская сторона дала возможность пообщаться с первым заразившимся еще 8 декабря.
Китайская сторона официально информировала ВОЗ о выявлении нового типа коронавируса 31 декабря 2019 года.
Эмбарек отметил, что китайские ученые представили группе данные о 174 случаях заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019 года. Из этих 100 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями, еще 74 - клиническим диагнозом, основанном на симптомах у пациентов.
По словам эксперта, заболевания, вызванные коронавирусом, только в 15% случаев протекают в тяжелой форме, в большинстве случаев - в легкой. Поэтому он не исключил, что были выявлены не все заболевшие, их общее число в декабре могло превышать 1 тыс. человек.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19. Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".
В ответ в посольстве КНР в США указали, что власти США выдвигают обвинения против других стран в связи с пандемией COVID-19, однако именно действия Вашингтона оказали негативный эффект на международные усилия по борьбе с этой эпидемиологической угрозой.
Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.
Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.
Президент Алиев посетил Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с убийством 13 граждан Турции боевиками РКК на севере Ирака
Азербайджану переданы останки 7 тел азербайджанских граждан, без вести пропавших во время I карабахской войны - Госкомиссия
Нефть уверенно дорожает на оптимизме по поводу спроса, Brent - $63,62 за баррель
Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю
РФ вводит квоту на экспорт зерна в 17,5 млн т и пошлину на пшеницу
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Внезапные учения ВВС начались на севере Израиля
Вице-президент Харрис может подвергнуться процедуре импичмента, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей США - сенатор
Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств