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Здравоохранение 15.02.2021 09:55

Коронавирус мог распространяться в Китае еще до того, как об этом было объявлено - инспектор ВОЗ

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса в Китае, при посещении китайского города Уханя, где вирус был обнаружен впервые, пришли к выводу, что его распространение, вероятно, началось раньше, чем считалось, сообщил телеканал CNN.

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал телеканалу, что миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году, в том числе впервые установила, что в Ухане уже в декабре было обнаружено более десятка штаммов вируса.

"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является новым открытием", - сказал эксперт.

В качестве подтверждения он сообщил, что китайская сторона дала возможность пообщаться с первым заразившимся еще 8 декабря.

Китайская сторона официально информировала ВОЗ о выявлении нового типа коронавируса 31 декабря 2019 года.

Эмбарек отметил, что китайские ученые представили группе данные о 174 случаях заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019 года. Из этих 100 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями, еще 74 - клиническим диагнозом, основанном на симптомах у пациентов.

По словам эксперта, заболевания, вызванные коронавирусом, только в 15% случаев протекают в тяжелой форме, в большинстве случаев - в легкой. Поэтому он не исключил, что были выявлены не все заболевшие, их общее число в декабре могло превышать 1 тыс. человек.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19. Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".

В ответ в посольстве КНР в США указали, что власти США выдвигают обвинения против других стран в связи с пандемией COVID-19, однако именно действия Вашингтона оказали негативный эффект на международные усилия по борьбе с этой эпидемиологической угрозой.

Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

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Тэги: КИТАЙ, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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