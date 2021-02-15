Южная Корея внимательно следит за военными КНДР в преддверии дня рождения Ким Чен Ира

Республика (Южная) Корея (РК) внимательно следит за передвижениями северокорейских военных в преддверии дня рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира, заявил в понедельник Объединенный комитет начальников штабов РК.

"Мы внимательно следим за соответствующими перемещениями, и на данный момент нет никаких необычных вещей, которые потребовали бы дальнейшего объяснения", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов полковник Ким Чон Нак в ходе брифинга в Сеуле.

16 февраля в КНДР отмечается день Сияющей звезды - день рождения Кем Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Это один из крупнейших государственных праздников Севера.