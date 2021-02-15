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Дальнее зарубежье 15.02.2021 08:58

Южная Корея внимательно следит за военными КНДР в преддверии дня рождения Ким Чен Ира

Республика (Южная) Корея (РК) внимательно следит за передвижениями северокорейских военных в преддверии дня рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира, заявил в понедельник Объединенный комитет начальников штабов РК.

"Мы внимательно следим за соответствующими перемещениями, и на данный момент нет никаких необычных вещей, которые потребовали бы дальнейшего объяснения", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов полковник Ким Чон Нак в ходе брифинга в Сеуле.

16 февраля в КНДР отмечается день Сияющей звезды - день рождения Кем Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Это один из крупнейших государственных праздников Севера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЛИДЕР, ГОДОВЩИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]